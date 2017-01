En 2016, le monde a connu une nouvelle accélération technologique, avec les débuts de la voiture autonome, la victoire de Google face au champion du monde de go, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les smartphones. Cette mondialisation par la science engendre de nouvelles guerres économiques, où la Californie et la Chine font la course en tête. À quoi peut-on s'attendre en 2017 ? Voici les prédictions les plus folles de six experts !

En 2017, instabilité mondiale et importantes avancées technologiques

Par Philipe CAHEN, prospectiviste

Un monde plus pragmatique et égoïste. La vision pragmatique du monde de Donald Trump va remplacer la vision « idéaliste » et libérale qui prédominait depuis 1945 et dont l'Occident était sorti vainqueur. Les Poutine, Xi Jinping et autres Narendra Modi se reconnaissent dans ce monde orienté sur le bien-être de ses administrés pour soigner leur « électorat » . Le « moi d'abord » va devenir la pensée dominante avec une recherche et une industrie recentrées. D'ailleurs, même l'Union européenne reconsidère son libéralisme : l'Allemagne ne veut plus voir ses pépites devenir chinoises, à l'exemple de Kuka dans la robotique. En conséquence, un « nouveau Nouveau Monde » prend forme : l'Occident, le monde slave, le monde chinois, le monde indien, le monde latino, l'Afrique subsaharienne et le Mena (Middle East North Africa) pour l'essentiel. Ces sept mondes principaux seront « économicocentriques », mais sur des plaques tectoniques instables pour certains.

Le climatoscepticisme de Trump va l'emporter. Puisque les 2°C de la COP21 seront de toute évidence dépassés, les politiques décident de protéger l'homme dans ses principaux lieux de vie. Les mégapoles et les villes les plus riches investiront dans leur protection et seront plus saines à vivre que les petites villes et les campagnes. La ferme verticale urbaine entre dans sa phase d'industrialisation. Panasonic est l'un des acteurs les plus certains. Toshiba a abandonné. En France, les acteurs sont rares : la Florentaise développe sa tour près de Nantes.

La première voiture 100% autonome sur les routes sera le tracteur agricole. New Holland a un « Tractor Concept ». Fendt développe un concept Mars, une flotte de robots agricoles. Du concept à la réalité, il y a la rentabilité du monde agricole. C'est d'ailleurs ce bon sens qui conduit les agriculteurs américains à abandonner les OGM : trop coûteux et pas plus productifs que les exploitations européennes. Quant au robot tracteur, il faudra bien qu'il retourne au hangar sur les routes après avoir traité ses champs.

En attendant les autorisations légales de rouler en niveau 5 (automatisation totale), les voitures autonomes vont se multiplier en 2017 avec une autonomie de niveau 3 : délégation de conduite. La raison en est simple : les acheteurs ont des budgets disponibles et les objets mobiles (téléphone, montre, drone personnel, etc.) n'apportent plus d'innovation déterminante.

Le développement de la 5G. Alors que les JO de Pyeongchang en Corée du Sud en février 2018 seront technologiquement en concurrence avec les JO de Tokyo 2020, la « normalisation » de la 5G se fera en 2019 avant sa mise en place progressive à partir de 2020. Mais la concurrence est déjà lancée sur différents marchés concernés : drones, robots, voitures autonomes, réalité virtuelle et réalité augmentée, hologrammes, impression 3D, nanotechnologies, etc. Faut-il alors investir dans la 6G, alors que l'ordinateur quantique, expérimenté une première fois avec succès en 1992 à l'université de Genève, commence à prendre forme et va rendre obsolète subitement nos ordinateurs numériques ? Les Chinois ont lancé un premier ordinateur quantique en août 2016. Mais le quantique est surtout fondé sur son inviolabilité. Or sa cryptographie, donc sa sécurité, est incertaine. 2017 sera l'année charnière dans ce domaine.

La Thinkularity, la transmission par la pensée. Steve Jobs a créé la Fingularity, l'ère du doigt qui manie les nouveaux écrans, téléphones mobiles et tablettes. La biométrie s'est renforcée : le corps humain (visage, empreintes digitales, etc.) prend une importance considérable. Ce sont les prémices de la « moodtech », l'identification des individus et la communication. L'oeil occupe une place à part, par exemple Intel a acheté le français Chronocam et la startup californienne Movidius. L'oeil devient un transmetteur d'informations. En 2017, toutes ces acquisitions vont se retrouver sur le marché. L'étape suivante se met en place, c'est la Thinkularity, la pensée devient un acteur de la transmission d'informations. La dernière expérience significative date de 2015 à l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas.

L'hologramme devient une alternative aux visioconférences. Si le spectacle musical Hit Parade au Palais des Congrès à Paris risque de frapper les esprits, le premier match de football en hologramme, première vulgarisation technologique très grand public, nous fera entrer dans l'ère de l'hologramme.

