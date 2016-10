On aurait aimé croire que les Britanniques seraient en situation de faiblesse dès lors qu'ils annonceraient la date de lancement des négociations de sortie de l'Union européenne. Le traité ne précise-t-il pas que si un nouvel arrangement n'est pas négocié dans un délai de deux ans, le candidat au divorce deviendrait un simple étranger, un « pays tiers », un Zimbabwe, un Équateur ?

Dès lors, si Londres voulait garder quelque chose, quoi que ce soit, de cette ancienne relation, ses « ex » pourraient lui demander... ce qu'ils veulent. C'était tout le sens des discours unanimes, de Paris à Berlin, de Madrid à La Haye sur « les quatre libertés », unes et indivisibles. Pas de circulation des capitaux, sans circulation des personnes. Pas de circulation des services (financiers, notamment) sans circulation des biens. Gloire à la sagesse des rédacteurs du traité qui avaient mis les Vingt-Sept à l'abri des caprices des Brexiters avec ce délai magique de deux ans, véritable arme de dissuasion massive contre les candidats au divorce !

Theresa May l'a pourtant brillamment désamorcée le 5 octobre. En même temps qu'elle annonçait l'ouverture des négociations pour la fin mars, elle a laissé entendre qu'elle ne demandait... rien, rien et rien ! L'union douanière dont son pays est membre depuis quarante-trois ans ?

« Il semble qu'elle n'en veuille pas ; c'est énorme ! », constate, sidéré, un haut fonctionnaire. La politique commerciale ? Bof ! Le Royaume-Uni préférerait à l'avenir négocier ses propres traités commerciaux. Les règles du marché intérieur ? Pfff ! Londres se veut désormais « rule maker » et non « rule taker ». Et pour finir, « s'il y a une chose qu'elle a dite très clairement, c'est qu'elle veut reprendre le contrôle de l'immigration », ajoute cette source.

Dégagées, les quatre libertés ! Souverain jusqu'au bout des ongles, le Royaume-Uni ne comptera à l'avenir que sur ses propres forces.

Bluffe-t-elle ? Bruxelles en est réduit à l'espérer

Toujours est-il qu'en quelques phrases, Mme May a repris la main et révélé tout le potentiel létal de cette négociation. Car dès lors que Londres n'attend rien, il n'y a en effet plus de négociation... qu'entre les Vingt-Sept sur ce qu'il convient de demander et d'accorder ou pas à leur « ex » vingt-huitième. Les germes de la désunion risquent de ne pas tarder à pointer, car le Royaume-Uni dispose aussi de quelques attraits : des centaines de milliers de travailleurs européens qui aimeraient bien y rester, une défense indispensable au Continent, une place financière dont l'étoile ne pâlira pas du jour au lendemain. Des attraits que tous convoitent à des degrés divers.

Il fallait s'y attendre. Négocier avec un pays qui, à l'apogée de l'Empire britannique, a régné sur un quart des terres émergées et de la population mondiale, ne pouvait pas être une mince affaire. Le Brexit ne se satisfera pas d'un bidouillage des traités comparable à feu l'« arrangement » destiné à sauver le soldat Cameron. Il ne sera pas le fruit d'un combat inégal entre une grande puissance commerciale et des nains diplomatiques comme la Norvège ou la Suisse. Ce sera une bataille diplomatique de haut vol, où l'Union jouera sa survie. Qu'au moins le culot de Mme May serve à dessiller les yeux de dirigeants européens, aveuglés par la beauté de leur création.