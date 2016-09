TTIP/Tafta : le jeu trouble de Matthias Fekl

A propos de ce blog

Avant d’être un fantasme ou une idée, Bruxelles est un lieu de pouvoir. Un lieu habité par des femmes et des hommes politiques, des technocrates et des lobbyistes dont les décisions et les luttes modèlent l’économie et la société européennes pour les décennies à venir, n’en déplaise aux nostalgiques du XXème siècle. Ce blog ouvre une fenêtre sur cette scène politique qui continue, soixante ans après l’invention de la première « communauté », à inventer son langage, ses règles et ses codes.