Elections au bord de la crise de nerfs

Même s'il reste encore un écart, minime entre les deux leaders, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et leurs deux poursuivants, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, la marge d'erreur des sondeurs laisse présager six possibilités, avec l'Europe comme enjeu. Macron-Le Pen ; Macron-Fillon ; Macron-Mélenchon ; Fillon-Mélenchon ; Le Pen-Fillon ; Le Pen-Mélenchon : six options qui ont mis les marchés financiers sous haute tension cette semaine, face à la perspective de scénarios imprévus et aux conséquences imprévisibles.

Ceux qui cherchent à se rassurer regardent les sondages prédisant que Marine Le Pen sera défaite dans tous les cas de figure, y compris contre Fillon ou Mélenchon.

Ceux qui s'inquiètent regardent avec incrédulité la montée du vote populiste et antieuropéen en France. Car l'Europe a été au coeur de cette élection présidentielle, dont dix candidats sur onze sont, ou ont été, eurosceptiques : soit qu'ils ont voté contre le traité de Maastricht en 1992, soit qu'ils ont voté non au référendum de 2005. Le seul candidat qui a parlé positivement de l'Europe est Emmanuel Macron. Certes, l'Europe reste le cadre souhaité par Benoît Hamon et François Fillon, mais l'un comme l'autre ont sur le sujet une position plus critique et distante. Le premier, ancien frondeur au sein de feu le PS, n'est pas loin de penser que Jean-Luc Mélenchon a raison de vouloir mener une dure explication avec l'Allemagne d'Angela Merkel - au risque de l'impuissance, comme Hollande, ou de la rupture ? Le second, proche de Philippe Séguin, est écartelé entre la droite classique, pro-européenne, tentée par la fuite chez Macron, et la droite conservatrice et souverainiste de plus en plus influente chez Les Républicains, et pas si éloigné des positions du Front national sur la question des frontières et du contrôle de l'immigration.

Le vote Macron, le vote utile pour l'Europe ?

De sorte que le vote Macron, qui dit vouloir rassembler « le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite et le meilleur du centre », est devenu le vote utile de ceux qui disent qu'il faut cesser de jouer à la roulette (russe) l'avenir européen de la France. Si le leader d'En marche ! parvient à se hisser au second tour, il sera, quel que soit son adversaire, le candidat de l'Europe, ce qui risque d'être un lourd fardeau à porter. Certains disent même que là est le danger pour le plus jeune des postulants à l'Élysée : se laisser enfermer dans un second tour pour ou contre la participation à l'euro et à l'Europe, en somme une sorte de référendum sur le Frexit avant l'heure, piège dans lequel Marine Le Pen se fera une joie de chercher à l'enfermer... Mais pourra-t-il l'éviter ?

Certes, si Emmanuel Macron - ou François Fillon - l'emporte le 7 mai, les nuages noirs qui menacent l'avenir de l'Europe s'éloigneront, pour un temps, ce qui soulagera les marchés financiers et détendra le spread sur les emprunts du Trésor français. Mais cela ne résoudra en rien la crise de confiance de la construction européenne. Ce sera au nouveau président de trouver une voie de passage pour résoudre les contradictions qui l'agitent.

Un tout autre scénario serait celui d'un second tour Mélenchon-Le Pen. Selon les sondeurs, le leader de la France insoumise sortirait lui aussi victorieux du bras de fer, mais pour l'Europe, ce serait dans tous les cas un séisme. Quelle différence faire, en effet, à la fin, entre la volonté de l'une de soumettre à référendum dans les six mois la participation à l'euro et à l'Union européenne ; et celle de l'autre de négocier âprement avec Angela Merkel (plan A) et de sortir des « traités » européens (plan B) ? Dans les deux cas, le risque est grand de conduire la France à sortir de l'euro et de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Pour en rebâtir une autre, fondée sur la souveraineté des peuples pour l'une, sur un socle plus social pour l'autre ? Peut-être. Encore faudra-t-il que les autres pays, dont l'Allemagne, aient encore envie de négocier avec la France.

Le mur de l'argent

Le risque en vaut-il vraiment la chandelle ? Car le risque, lui, est certain. Contrairement aux allégations de ceux qui prétendent que la France sortirait indemne de l'euro - et donc de l'Europe -, ce n'est pas vraiment ce que disent les économistes, y compris les Prix Nobel comme Stiglitz ou Krugman dont le FN se prévaut, au point qu'ils ont fait savoir cette semaine qu'ils refusaient cette récupération politique. Sans parler de la panique des marchés, il faut s'attendre à un affolement bancaire, au rétablissement du contrôle des changes et des capitaux, et à un contentieux avec nos investisseurs internationaux sur la dette publique (qu'ils détiennent à 60 %) sur la monnaie de remboursement. Au premier remboursement en franc des intérêts de la dette, les agences de notation seront obligées de déclarer la France en défaut de paiement, ce qui fera flamber les taux d'intérêt et mettra le Trésor sous la coupe de nos créanciers.

Quant aux dettes privées, comme l'ont montré l'OFCE et nombre d'économistes, près de la moitié sont libellées en droit international et devront donc être remboursées en euros, ce qui alourdira les charges d'intérêt du montant de la dévaluation et plongera les entreprises les plus endettées dans une crise financière intenable. Bref, avant même de pouvoir appliquer leurs programmes budgétaires dispendieux, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se crasheront sur « le mur de l'argent », tandis que l'épargne des ménages français sera entamée, sauf celle de ceux qui auront pris la précaution de transférer leurs euros au Luxembourg ou en Suisse... Au moins ne pourra-t-on pas dire ne pas avoir été prévenus...