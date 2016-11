L'AmÃ©rique de la colÃ¨re

C'est bien une crise existentielle que traverse l'Amérique, entre tentation du repli sur soi et volonté d'ouverture au monde. L'Amérique de 2016, comme la France de 2017, est à l'heure des choix, de ceux qui modèleront le destin de ses vingt prochaines années.

Pourtant, les deux mandats de Barack Obama ont été plutôt positifs, sur le plan économique. Huit ans après la crise financière la plus grave depuis les années trente, qui a jeté à la rue des millions de propriétaires, les États-Unis sont presque au plein-emploi, en apparence au moins, et la Réserve fédérale, dirigée par une femme (déjà), Janet Yellen, ne se demande pas si, mais quand, elle devra resserrer sa politique monétaire, la plus accommodante jamais connue. La Silicon Valley domine le monde par des technologies que l'on n'imaginait pas - sinon dans les films de science-fiction - connaître de notre vivant. Et Wall Street va mieux que bien avec des indices boursiers frôlant leurs records historiques. Pour cette Amérique-là, c'est comme si la crise des subprimes avait été effacée.

Mais il y a une autre Amérique, celle des « petits blancs », des classes moyennes qui craignent le déclassement, le leur et celui d'un pays qui ne les fait plus rêver. Avec son slogan Make America great again, Donald Trump leur parle autrement de tout ce qui les inquiète : immigration, terrorisme, emploi. Et plus de 50 millions d'Américains s'apprêtent à voter pour lui, sans tenir aucun compte des outrances qui ont marqué sa campagne. Ce qui lui a fait le plus de mal, et pourrait lui coûter l'élection, ce sont ses sorties sexistes et ses propos sur les femmes, qui ont semble-t-il convaincu la majorité des Américaines de lui barrer la route.

Sur le papier, l'élection semble donc pliée. Selon les dernières estimations, Hillary Clinton devrait largement l'emporter et devenir la première présidente de la plus puissante démocratie du monde. Les démocrates pourraient même remporter des sièges au Congrès, donnant pour la première fois à la Maison-Blanche les moyens de réformer vraiment le pays.

Comme un gout de Brexit

Pourtant, il convient de rester prudent : l'expérience du Brexit a montré que le « pire » est toujours sous-estimé dans tous les sondages d'opinion. Il faut dire que la victoire annoncée d'Hillary Clinton ne repose en rien sur un vote d'adhésion massif, mais plutôt sur le rejet suscité par son adversaire. La candidate démocrate, dont l'état de santé interroge, a aussi sa part d'ombre : on l'accuse de pratiquer le mélange des genres entre affaires publiques et privées. Sous la pression du mouvement

« Our revolution » de Bernie Sanders, elle a d'ailleurs sérieusement « gauchi » son programme en promettant d'aller plus loin sur l'Obamacare et de taxer plus les revenus supérieurs à 1 million de dollars par an, à « au moins 30 % » - on est loin des 75 % du candidat Hollande, en 2012 !

Personne ne sait très bien dire à quoi ressemblerait une présidence Trump dont les thématiques identitaires et protectionnistes font froid dans le dos. À coup sûr, l'Amérique deviendrait plus isolationniste sur le commerce et moins interventionniste sur la politique étrangère.

Hillary Clinton est plus prévisible, même si ses positions très fermes sur la Russie, qu'il s'agisse de la Syrie ou de l'Ukraine, laissent présager de très fortes tensions avec le président russe Vladimir Poutine, dans une nouvelle guerre froide... « chaude », dont l'Europe pourrait être l'otage.

Pour l'élection du 45e président des États-Unis, La Tribune est retournée, soixante ans après Jack Kerouac, « sur la route » pour essayer de comprendre l'Amérique d'aujourd'hui et de demain. En dix étapes, partant de Boston, nous nous sommes arrêtés à Détroit, Chicago, Seattle, Sacramento, Denver, Dallas, Miami, Washington et New York. Dans les plus grandes métropoles de ce pays de 320 millions d'habitants, nous avons cherché à identifier les causes profondes du malaise de la démocratie américaine, qui se traduit par un affrontement politique inédit et inquiétant.