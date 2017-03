Trump découvre que les institutions gouvernent

Pour son premier grand discours mardi devant les élus du Congrès, Donald Trump a adopté une attitude qui contrastait singulièrement avec les facéties, les déclarations à l'emporte-pièce et ses tweets péremptoires auxquels il nous avait habitués durant sa campagne présidentielle et des premières semaines de son mandat.

Durant plus d'une heure, il a exposé le contenu de son programme, qu'il a évité de nommer « America First », qu'il entendait mener. Parmi les mesures annoncées, 1.000 milliards de dollars consacrés aux investissements, une renégociation des accords commerciaux, une réforme fiscale davantage favorable aux classes moyennes et aux entreprises, une réforme du système de santé après qu'il ait signé le décret du démantèlement partiel de l'Obamacare qui avait institué notamment une couverture santé universelle.

Il faut convaincre aussi des élus démocrates

Pour autant, au fond, rien de bien nouveau à part quelques précisions. En revanche, la forme a changé, notamment le ton, sérieux et posé cherche à convaincre. Ce n'est pas une conférence de presse propice à polémiquer avec des journalistes mais le Congrès et ses élus qu'il faut convaincre car sans leur assentiment les projets présidentiels resteront lettre morte. D'autant que pour faire passer les projets sur les baisses d'impôts ou la réforme de l'Obamacare, il faut convaincre non seulement les républicains de son propre camp mais aussi des démocrates.

Le critère du mérite

Pour cela, le président américain a dû commencé à inclure dans sa liste de mesures certains projets « bipartisans », comme celui favorisant l'assainissement de l'air et de l'eau, alors même que Donald Trump veut démanteler la législation anti-pollution. De même lui qui s'est montré très agressif en matière d'immigration se dit prêt à accepter de présenter une loi sur le sujet, qui prenne en compte par exemple le critère de mérite.

Donald Trump qui s'est fait élire en critiquant sans nuance l'ensemble du monde politique professionnel et sa bureaucratie a maintenant impérativement besoin de son soutien pour mener sa politique. Lui qui, en tant qu'entrepreneur milliardaire ayant réussi dans les affaires, vantait de résoudre tous les problèmes va devoir se mettre à l'école de la démocratie et de ses institutions.

Les institutions attaquées pour des raisons politiques

Car les institutions commandent, bien plus sûrement que les médias et les intrigues politiques. Comme l'a montré le politologue américain Douglass North, les institutions sont « des contraintes humainement conçues qui structurent les interactions politiques, économiques et sociales », et qui nous permettent en premier lieu d'assurer la croissance économique et le développement. Que cela pousse Donald Trump à se normaliser est une bonne chose. Et il serait bon de s'en souvenir en Europe et notamment en France, lorsqu'on voit régulièrement attaquées l'institution judiciaire ou les institutions européennes à des fins purement politiques.