Après Fidel Castro, où va l'économie cubaine ?

Cuba brille par son particularisme. Son système politico-économique implique la prépondérance de la part de l'emploi public, 70% de l'emploi total ; et, l'absence de mécanisme de formation des prix, 80% des prix sont administrés. Cuba possède également deux monnaies en circulation : le peso national (CUC) et le peso convertible (CUP). Après la dislocation du bloc soviétique et le durcissement des sanctions liées à l'embargo commercial, imposé par les Etats-Unis en 1962, Cuba a connu une grave crise économique. Elle a été qualifiée de « période spéciale en temps de paix » par feu Fidel Castro, décédé le 26 novembre.

L'activité économique a alors reculé de 8% par an entre 1990 et 1994, en raison d'une chute brutale de ses exportations à destination des pays de l'ex-URSS (-80%). L'ajustement récessif des importations et la réduction de la fourniture d'énergie, ont plongé le pays dans une situation de fortes pénuries.

Préférence pour le dollar

Dès lors, l'effondrement du peso national dans les transactions informelles a naturellement incité la population à préférer le dollar, dont la détention fut légalisée à partir de juillet 1993. Les autorités cubaines ont décidé à ce moment-là d'introduire une monnaie convertible en 1994, afin de limiter la dollarisation de l'économie, sous l'effet de l'envoi des devises des non-résidents cubains et des touristes étrangers. Le régime de change à la cubaine est depuis lors un régime monétaire dual au taux de change différencié. Sa spécificité réside dans l'application d'un taux de change conditionné par agent économique.

Ainsi, les ménages cubains et les touristes étrangers peuvent échanger un dollar pour un peso national (CUC). Pour ces derniers, un CUC équivaut à 24 peso convertible (CUP). C'est la transaction assurée par les bureaux de change. En revanche, pour les entreprises d'Etat et le gouvernement, un CUP égal à un CUC. Ce taux est utilisé pour les transactions du secteur public et le calcul du Produit Intérieur Brut (PIB).

Les entreprises et institutions publiques dont les revenus sont uniquement en peso convertible, ne peuvent cependant changer en peso national, à l'exception de certaines entreprises publiques importatrices. Dans ce contexte d'arbitrage possible, il existe un marché parallèle où s'échange un CUC pour moins d'un dollar.

Enfin, d'autres dispositifs particuliers existent. Ils prévoient que, dans le cadre d'entreprises à capitaux mixtes (Etat cubain et étranger), le gouvernement, qui reçoit les salaires en dollars des investisseurs étrangers, verse les salaires de ces entreprises en peso national au taux de 2 CUP pour 1 CUC et de 10 CUP pour 1 CUC, pour les entreprises travaillant dans la zone économique spéciale de Mariel (proche de la Havane).

De multiples distorsions associées à la dualité monétaire

A l'évidence, ce système monétaire dual a généré de nombreuses distorsions. La surévaluation de facto du peso convertible contribue à la dégradation de la balance commerciale. En effet, pour le secteur exportateur, chaque dollar engrangé par l'économie cubaine génère seulement un CUP, selon l'application du taux de conversion en vigueur. Ceci affecte les exportateurs, si bien que les prix d'exportation intègrent cette conversion, pesant ainsi sur la compétitivité des produits cubains.

Parallèlement, ce système stimule les importations, car le coût des produits cubains apparait trop élevé en comparaison aux produits importés comparables. Cette situation équivaut à une subvention implicite aux importations. Pour corriger cette distorsion, l'Etat verse une subvention à certaines entreprises publiques exportatrices, ce qui pèse sur les dépenses publiques (plus des 20% des recettes budgétaires).

Corollairement, la rentabilité réelle des entreprises publiques reste difficile à évaluer, selon la monnaie considérée et le taux de change appliqué. A cela s'ajoute une distorsion calculatoire sur la valorisation des comptes nationaux, selon le taux de change appliqué, laissant suggérer une probable surévaluation du niveau nominal du PIB en dollar.

Enfin, ce système monétaire particulier contribue à la segmentation de l'économie entre les secteurs et les agents économiques dont les revenus sont en CUC ou en CUP. Les premiers sont ceux dont l'activité économique est directement liée au secteur touristique, ou sont récipiendaires de transferts de devises par les cubains expatriés. Les seconds sont essentiellement les fonctionnaires de l'Etat cubain. Ceux-ci gagnent en moyenne 687 CUP par mois (soit 29 USD en 2015) contre 30-60 CUC par jour (soit 30-60 USD) pour des travailleurs à compte propre du secteur touristique.

De fait, la dualité monétaire génère des incohérences sur la valeur de la productivité du travail et a accentué les inégalités. Ce contexte de segmentation de l'économie et de restrictions d'accès à certains produits de consommation, soit en raison de pénurie sur le marché formel ou de leur valeur vénale élevée, a favorisé l'essor d'une économie informelle.

Le projet d'unification monétaire est à l'agenda des réformes du gouvernement cubain, mais sa mise en place a été décalée plusieurs fois (prévue pour 2014, puis 2016 et désormais à l'horizon 2018-2020). Les enjeux économiques et sociaux liés à la correction de ce contexte asymétrique sont donc forts et les conséquences difficilement pondérables. Ils s'inscrivent de plus dans le sillage du rapprochement diplomatique avec les Etats-Unis, dont l'issue reste encore incertaine avec l'arrivée à la présidence de Donald Trump.

Slim DALI, économiste