Après l'attentat de Berlin, que faire de plus dans la lutte contre Daech ?

La menace terroriste est désormais bien réelle, en Allemagne. Contrairement à la France, sa population reste peu encline au renforcement d'une présence policière ou à l'emploi de ses militaires pour la défense du territoire. De par son Histoire, mais aussi à cause de l'attachement des Allemands pour leurs libertés individuelles. Qui plus est, ce sont les régions qui disposent de forces régionales propres, régies par des lois propres également. Face à la menace terroriste, les Allemands sont-ils prêts à accepter de nouvelles mesures de sécurité ?



Pour en débattre, François Heisbourg, politologue et conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, Hélène Miard-Delacroix, historienne et spécialiste de l'Allemagne contemporaine et Mathieu Guidère, islamologue et spécialiste du terrorisme.