Brexit, Trump : l'Europe peut-elle éviter la dislocation ?

Violente charge de Donald Trump contre l'Union européenne, polémiques liées à la feuille de route de Theresa May pour le Brexit, crise migratoire... les déflagrations sont nombreuses, s'enchainent et ébranlent le projet européen. À l'heure où populismes et velléités protectionnistes émergent au sein des pays membres, de nombreux partis et mouvements politiques s'en revendiquent et ambitionne de cristalliser ce rejet populaire et de fragiliser l'autorité de Bruxelles. L'Europe peut-elle échapper à la dislocation ?

Nous en débattons avec la professeure et spécialiste de l'histoire politique britannique Sophie Loussouarn, l'ancien député européen Jean-Louis Bourlanges et Bruno Alomar, ancien haut fonctionnaire à la Commission européenne.