Comment éviter une santé à deux vitesses ?

Mardi 21 février, cinq candidats à la présidentielle ont présenté, à l'invitation de la Mutualité française, leurs propositions de financement de notre système de santé. La santé, un sujet qui n'a pas encore été au cœur de la campagne, mais qui importe aux Français. Car même si le renoncement aux soins découle de facteurs multiples, les raisons financières sont dominantes et les remboursements de la Sécurité Sociale n'ont pas été réévalués depuis trente ans. L'évolution du système de santé préoccupe et l'accès aux soins devient de plus en plus inégalitaire : la médecine française est de plus en plus onéreuse.

Pour analyser le question, Frédéric Pierru, sociologue et spécialiste des politiques de santé, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation iFRAP et le professeur Guy Vallancien, chirurgien et membre de l'Académie nationale de médecine.