Mercredi soir, Theresa May a dénoncé un attentat « pervers » et affirmé « les forces du mal ne nous diviseront pas ». En plein cœur de Londres, un assaillant a lancé son véhicule sur les passants du pont de Westminster puis a tenté d'accéder au Parlement. Quatre morts et quarante blessés : c'est le bilan de cet attentat dont la piste du terroriste islamiste est privilégiée.

Un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles, après que l'Angleterre a déjà déjoué treize tentatives d'attentats, l'enjeu est essentiel et toujours plus urgent face au terrorisme. Amnesty International, mi-janvier, regrettait que les gouvernements cherchent à restreindre les droits de la population afin d'assurer la sécurité, un glissement vers un « État sécuritaire » pour pallier le terrorisme selon eux. Mais comment protéger nos démocraties contre le terrorisme ?

Pour en débattre, Béatrice Brugère, ancienne juge anti-terroriste, François Saint-Bonnet, Historien et juriste, Philippe Hayez, enseignant à Sciences Po et spécialiste du renseignement.