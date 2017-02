Course aux armements : le monde est-il plus dangereux qu'hier ?

Triste record : les ventes d'armes dans le monde ont atteint un niveau que l'on n'avait plus vu depuis la Guerre froide, révélait hier un rapport publié par l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm (SIPRI). Les ventes d'armes ont en effet progressé de 8,4% entre 2012 et 2016. Cette propension des pays à dépenser plus pour leur protection s'explique notamment par un monde qui vit dans le trouble de la guerre menée contre Daech, le conflit entre la Russie et l'Ukraine et la menace nucléaire en Corée du Nord. Doit-on y voir un adieu à une vision bipolaire du monde, alors que Donald Trump juge l'OTAN « obsolète », et sentir le début d'une ère dangereusement multipolaire poindre à l'horizon ?

Nous en parlons avec Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l'IRIS, Caroline Galactéros, polémologue et colonel dans la réserve opérationnelle des armées, et Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion et spécialiste des questions de défense.