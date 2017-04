Daech menace-t-il la présidentielle ?

Deux policiers ont été tués et un autre a été blessé dans une fusillade qui a éclaté jeudi soir sur l'avenue des Champs-Elysées, à Paris, a-t-on appris auprès d'un porte-parole du ministère de l'Intérieur. L'auteur des coups de feux a également été tué, a-t-on précisé. Il fait l'objet d'une "fiche S" des services de renseignements, selon une source policière, qui fait état d'un complice en fuite.

La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie et l'enquête confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ainsi qu'à la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris, a-t-on déclaré de source judiciaire.

En début de semaine, deux hommes ont été interpellés à Marseille par la DGSI. Âgés de 23 et 29 ans, les deux hommes, fichés S, étaient filés dans le cadre d'affaires distinctes, jusqu'à la découverte de photographies d'armes, et d'une vidéo d'allégeance à Daech.

La menace terroriste avait été identifiée depuis presque une semaine : un projet d'attentat « imminent » dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Les équipes de campagne ont été alertées et des mesures exceptionnelles ont été prises pour renforcer la sécurité des évènements électoraux. Daech peut-il menacer la présidentielle ?

Pour en débattre, Ouisa Kies, sociologue à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Jean-Pierre Pochon, ancien directeur des services de renseignement français et Stéphane Rozès, politologue et enseignant à Sciences Po et HEC.