Donald Trump peut être un bon Président des Etats Unis

L'élection de l'homme d'affaires Donald Trump à la plus haute fonction des Etats-Unis apparait comme une énorme surprise pour la majorité des français ayant suivi la campagne électorale à travers les informations véhiculées par la presse écrite ou la télévision. Pendant les deux mois de campagne, les élites françaises n'ont pas cessé de nous transmettre leur attachement à la candidate démocrate, à leurs yeux plus proches des valeurs progressistes qu'ils affirment être les leurs. De plus, il s'agissait de la première femme présidente des USA, donc les a priori positifs trouvaient une amplification dans cette singularité distinctive. Pour les medias qui adorent les singularités permettant de mieux vendre une information moralisante et mobilisatrice, c'était du pain béni.

Le vrai candidat atypique, Donald Trump

Et pourtant, le vrai candidat atypique était Donald Trump. C'est un événement d'exception de voir arriver à la fonction présidentielle un candidat qui n'est ni le produit d'un parti, ni un politicien de métier. Tout au contraire, Hillary Clinton est une politicienne professionnelle, lancée sur la scène politique par Bill Clinton, son mari, qui l'avait chargée en 1993 d'une reforme importante de son premier mandat, puis sénatrice de New York, puis Ministre des Affaires Etrangères pendant le premier mandat de Barak Obama. Donald Trump a gagné sans le soutien des ténors du parti républicain dont il avait obtenu l'investiture populaire, et ceci malgré l'hostilité ouverte de certains d'entre eux comme Mitt Romney ou John McCain. C'est cette réelle singularité de Donald Trump qui rend son succès encore plus remarquable, dans un pays comme les USA où on voit se maintenir des dynasties politiques (Kennedy, Bush, Clinton). L'élection de Donald Trump prouve que la démocratie américaine est capable de se renouveler et de faire monter à la fonction de président une personne qui n'appartient pas à la caste des politiciens.

Trump est riche, mais les Clinton aussi...

Donald Trump a une autre caractéristique qui le rend désagréable pour les élites françaises, c'est un homme d'affaires et un milliardaire. L'élite française nous dit que les riches ne peuvent être qu'égoïstes, rapaces, autocentrés et leur richesse provenir de l'exploitation des travailleurs. Les richesses admises sont celles des artistes, des sportifs et les salaires élevés tolérés sont ceux des politiciens professionnels. Ainsi, la famille Clinton peut avoir un train de vie très confortable, et des revenus très importants, issus du capital politique du couple et fructifiés pas la Fondation Clinton, sans que cela ne pose le moindre problème à quiconque. Comme relève le très sérieux quotidien The Economist, l'ancien président Clinton n'a pas cessé d'enchainer des discours, contre des rémunérations allant jusqu'à 500 000 $, ce qui ne semble choquer personne. Aux USA cependant, il n'y a pas de stigmatisation des hommes d'affaires, les électeurs n'étant pas contaminés par les restes de l'idéologie collectiviste. Au contraire, ils voient plutôt dans une personne riche le signe du succès et le signal que la personne a bien les compétences qui lui permettront de faire croître l'ensemble de l'économie.

Un homme d'affaires président? Impossible en France

En France, il est impensable que nos élites acceptent qu'un homme d'affaires puisse faire de la politique à un haut niveau national. A leurs yeux, créer une entreprise dont l'objectif est de faire du profit disqualifie à vie. Peu importe combien d'emplois cet investissement a crée, combien de biens sont produits et quelle sera la compétitivité des firmes. Investir pour gagner de l'argent en exploitant des travailleurs et en les licenciant c'est mal. Il est donc peu recommandable de donner le pouvoir politique à une personne compromise par la création de richesses. Bien évidement, cette attitude n'est pas sans conséquence. A toujours préférer les politiciens qui ne se sont pas « compromis » avec l'entreprise, on fini par avoir une classe politique exclusivement composée d'individus qui ne comprennent pas vraiment l'entreprise, et qui, pour une grand nombre d'entre eux, la méprisent. Il ne faut ensuite pas s'étonner des résultats économiques médiocres de l'ensemble du pays. Heureusement pour les américains, être un homme d'affaires est plutôt vu comme une qualité que comme une tare.

Donald Trump a proposé un programme économique vague, et parfois contradictoire. Il s'est tout particulièrement engagé à créer des emplois. « Mon programme économique se résume en trois mots : emplois, emplois, emplois ». Ce sera sûrement une promesse facile à tenir, car l'économie américaine crée en moyenne 180 000 emplois nets par mois depuis 2010. Pour maintenir ce bon rythme, il suffit donc de ne rien faire, une recette utilisée avec succès par Bill Clinton.

Malheureusement pour les américains, de nos jours les travailleurs non-qualifiés sont plus touchés par la globalisation, leurs revenus ayant progressé nettement moins vite que ceux des qualifiés. Donald Trump a promis des réductions d'impôts massives. Au-delà de la réduction de l'impôt sur les sociétés, il faudrait envisager une réduction des charges sur les bas salaires. Voila une mesure que bien des socialistes français devraient plébisciter.

S'attaquer à la politique commerciale chinoise n'est pas saugrenu

Donald Trump a également distillé un message protectionniste, allant jusqu'à une éventuelle renégociation du NAFTA (le traité de libre échange de l'Amérique du Nord). Très probablement il s'agit d'une promesse électorale qu'il ne suivra pas, car en tant qu'homme d'affaires, il sait que le commerce est bon pour la croissance. Que ce soit un représentant du parti Republican qui s'interroge sur la manière de rendre les inégalités salariales moins flagrante ne devrait surprendre personne. Les Démocrates aux USA, tout comme les socialistes en France, n'ont pas le monopole de la défense des intérêts de la classe moyenne. Hillary Clinton avait des promesses du même type, elle avait également défendu un protectionnisme commercial accru. Donald Trump accuse également la Chine de concurrence déloyale grâce à un taux de change artificiellement sous-évalué, ayant pour conséquence des destructions d'emplois viables dans les industries américaines concurrencées par les importations de Chine. Ce point de vue n'est pas totalement saugrenu. Plusieurs experts estiment que la politique de développement chinoise, basée sur un yuan maintenu faible par des interventions massives de la banque centrale chinoise est une des causes des déséquilibres macroéconomiques mondiaux.

Réformer l'Obamacare? C'est nécessaire

La reforme du système d'assurance santé, mise en place par Barak Obama en 2014, le Affordable Care Act, a inclus 20 millions d'américains dans le système d'assurance santé, 30 millions restant toujours hors du système. Ce résultat positif est terni par une très forte hausse des primes d'assurance supportée par les citoyens déjà assurés et une complexité ubuesque qui le rende impopulaire. Que l'« Obamacare » doit être profondément revue est une évidence pour la majorité des américains. Hillary Clinton avait promis une révision profonde du système, Donald Trump, avec ses excès verbaux, avait proposé le retrait pur et simple de la reforme. Premier signal de pragmatisme, après l'élection, il a changé d'avis, pour s'engager à maintenir au minimum les mesures en faveurs des personnes les plus pauvres.

Enfin, Donald Trump, c'est insurgé contre l'immigration illégale. Si certaines des ses phrases sont, sur la forme, inacceptables, sur le fond, tous les pays développés contrôlent leurs flux de migrants et ne laissent pas leurs frontières ouvertes sans restriction. Certes, si les flux de personnes sont limités, des gouvernements libéraux doivent encourager la circulation des marchandises, comme principal moyen de développement des régions les plus pauvres. Ce n'est pas le cas de Donald Trump, et nous le déplorons. Mais à ce jour, il faut reconnaitre que peu de gouvernements européens, voire aucun d'entre eux, ne défend l'idée d'une suppression des frontières à l'immigration. Le choc économique et social qui en suivrait mettrait un terme à notre organisation sociale, ce qui explique pourquoi ce projet n'est défendu que par une minorité d'anarchistes illuminés.

Dérèglementation intelligente de l'économie

Quant à nous, qui défendons depuis longtemps le projet libéral, nous n'avons pas de motif particulier de nous réjouir : ni Donald Trump, ni Hillary Clinton ne proposaient de programme libéral. Mais nous faisons davantage confiance à Donald Trump d'arriver à la conclusion que pour redistribuer il faut d'abord produire de la richesse, et qu'il pourra arriver à ce résultat en déréglementant de manière intelligente l'économie, plutôt qu'en suivant les recettes peu efficaces de l'actuelle administration US. Le temps nous dira si la classe moyenne retrouve en partie son pouvoir d'achat et si l'économie américaine continue de croître. Mais pour l'instant, rien ne permet de dire que le nouveau président n'a pas la compétence pour arriver à ce résultat, bien au contraire.