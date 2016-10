Guerre contre Daech : après Mossoul, prochain objectif Rakka ?

L'offensive de l'armée irakienne soutenue par la coalition internationale pour reprendre la ville de Mossoul a été lancée il y a dix jours. Mardi 26 octobre, le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter et son homologue britannique Michael Fallon annonçaient qu'une initiative similaire devrait être entreprise dans les prochaines semaines en Syrie à Rakka, « capitale » de Daech. L'assaut, qui confronte les aspirations individuelles des membres de la coalition, risque également de se heurter à un veto de la Russie et du régime syrien.

Pour en parler, la chercheure à Sciences Po-CERI et spécialiste de l'Irak Loulouwa Al-Rachid, la polémologue et colonel dans la réserve opérationnelle des armées Caroline Galacteros, et le politologue et spécialiste du Moyen-Orient Ziad Majed.