Impôts : les géants du numérique plus forts que les États ?

Cette semaine, Emmanuel Macron a présenté une feuille de route sur l'Europe, dans laquelle il demande une taxation des entreprises du numérique. Cette taxe se baserait sur leur chiffre d'affaires réalisé dans chaque pays et non plus sur les bénéfices qu'elles engrangent. La dernière entreprise à avoir fait polémique n'est autre que le géant américain AirBnB et ses maigres 96 000 euros d'impôts payés en France. La question de l'harmonisation fiscale des GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) a toujours suscité la prudence de la Commission européenne. Mais le sommet européen de Tallinn consacré au numérique, qui débute jeudi soir, relance le débat.

Comment se fait-il que les géants du numérique paient si peu d'impôts en Europe ? Est-ce la faute des GAFA ou bien des États ? Comment convaincre l'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas d'augmenter leur imposition ?

Pour en discuter, nous recevons ce soir Manon Aubry, responsable Justice Fiscale et Inégalités d'Oxfam France,Laurent Alexandre, entrepreneur (actionnaire de La Tribune, Ndlr) et expert en nouvelles technologies ainsi que Vincent Renoux, avocat fiscaliste.