La "Jungle" de Calais : une région au bord de la crise de nerfs ?

Une double opération a débuté lundi matin à Calais pour protester contre les camps de migrants. Commerçants et acteurs économiques de la ville sont côte à côte pour mener une opération escargot et effectuer une chaîne humaine afin de faire pression sur le gouvernement et de réclamer un démantèlement au plus tôt de la « Jungle » de Calais, accusée de fragiliser l'économie de la région. Cette action est la première de ce type organisée depuis le début de la crise migratoire.

Pour analyser la situation, Jean-Luc Taltavull, commissaire divisionnaire et secrétaire général adjoint du syndicat SCPN / UNSA, Maya Konforti, bénévole et membre de l'Auberge des Migrants, et Florence Berthelot, déléguée générale de la Fondation Nationale des Transports Routiers.