Kim Jong-Un peut-il déclencher une nouvelle guerre mondiale ?

La Corée du Nord a tiré lundi 6 mars quatre missiles en mer du Japon, dont trois dans sa zone économique exclusive, pour « s'entraîner à frapper les bases américaines dans l'archipel ». Ces tirs surviennent au moment même où, non loin de ses côtes, les États-Unis et la Corée du Sud mènent conjointement des manœuvres militaires. Des tirs jugés comme une provocation par tous. Les résolutions de l'ONU interdisent à Pyongyang toute utilisation de la technologie des missiles balistiques, et cette démonstration de force oblige l'administration américaine à apporter une réponse diplomatique à la montée des tensions qui menace également la Chine et la Corée du Sud. L'équilibre nucléaire est-il désormais menacé?

Nous analysons la situation avec Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, Dorian Malovic, journaliste et chef du service Asie au quotidien La Croix et Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l'IRIS.