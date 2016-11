L'avenir des pharmacies d'officine passe par le service

On ne peut être qu'étonné de voir que la pharmacie d'officine reste ancrée dans un modèle qui, a l'évidence à fait son temps. Vendre des boites de médicaments ne correspond en aucune manière à l'avenir de la profession. Si l'on s'en tient à la stricte délivrance de pilules une organisation comme Amazon ou un supermarché dès plus classique peut tout à fait effectuer cette tâche. Cela est d'autant plus vrai avec l'émergence grandissante de la santé connectée qui montre de manière flagrante qu'un patient recherche avant tout la santé et non pas une boite de médicament.

Ainsi une jeune start-up Singapourienne The Migraine Buddy part du constat simple qu'un grand nombre de personnes dans le monde souffrent de migraines régulières et que la prise de médicaments contenant du paracétamol ou de l'aspirine se fait trop tard, quand les maux de tête sont déjà présents, bien installés et enfin que leur efficacité pour ce type de douleur est très relative. Autrement dit la meilleure façon de ne pas avoir de crise migraineuse est de prévenir celle-ci pour l'éviter. L'application qui a été lancée par l'entreprise de la ville-état propose un suivi personnalisé de ces crises. Il s'agit tout d'abord d'analyser pendant plusieurs semaines les dizaines de facteurs qui peuvent être à l'origine de la crise. Il est connu que la prise de chocolat est une cause de migraine par exemple, tout comme un sommeil interrompu ou des douleurs au niveau des trapèzes ou encore la respiration d'une odeur forte, la période de menstruation, etc.

A l'issue de l'analyse un rapport précis est constitué et destiné au médecin généraliste de l'utilisateur afin de comprendre véritablement quel traitement est le plus efficace ou encore quels comportements adopter pour éviter ces crises. Dans cette dernière situation l'application se charge de vous envoyer les bons conseils lorsqu'une crise peut survenir, à cause un changement barométrique par exemple, autre cause régulière de migraine, ou encore les petits exercices physiques pouvant être efficaces en fonction de l'origine de la douleur.

Le nouveau rôle du pharmacien

Dans notre système français le médecin est-il vraiment l'acteur le plus disponible pour aborder les problématiques de migraines des patients ? Un acteur de proximité dont la valeur ajoutée en terme de santé est avérée ne serait-il pas préférable ? Dans quelle mesure le pharmacien en qui l'on a confiance, disponible en quasi-permanence, ne serait-il pas le plus approprié ? D'autant que celui-ci sera à même d'effectuer un véritable suivi en partageant les données et proposer avec pertinence différents types de solutions.

Et ce qui est valable pour la migraine ne l'est pas moins pour l'arrêt du tabac. On notera dans la dernière initiative du ministère de la santé « Un moi(s) sans tabac » le décalage complet entre le kit qui ressemble peu ou prou à un supplément du Journal de Mickey et la nécessité d'avoir un service de qualité et de proximité auquel un pharmacien d'officine peut tout à fait répondre.

Comprendre l'importance des services

Lorsque chaque jour une pharmacie ferme définitivement ses portes alors que paradoxalement la demande en santé ne cesse d'augmenter, due à une population de plus en plus nombreuse et vieillissante, il s'agit de comprendre son environnement. D'une part les patients ne sont pas à la recherche de produits, de médicaments, de pilules mais de la santé et celle-ci se dessine à travers des services à forte valeur ajoutée, aujourd'hui la santé connectée offre un boulevard et cela se valorise, cela s'évalue, cela se facture. Ni un acteur de commerce en ligne, ni un supermarché ne sera en mesure d'apporter de tels services, et c'est à l'évidence l'angle qu'il faut prendre pour repenser la santé de proximité avec l'acteur majeur qu'est le pharmacien d'officine. Charge à lui de changer de posture, ne plus chercher à protéger son marché traditionnel, son historique passéiste.

L'avenir de la santé lui appartient s'il comprend l'importance des services et non de la délivrance de boite. Un boulevard s'offre au pharmacien que ce soit grâce la santé connectée ou encore à travers le développement du big data. Encore faut-il qu'il soit conscient que le business model d'aujourd'hui n'est pas celui de demain et qu'il embrasse les notions de service et d'innovation qui lui sont encore trop souvent étrangers.