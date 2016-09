L'école peut-elle réduire les inégalités sociales ?

Le Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO) a rendu public mardi 27 septembre un rapport qui fait mal : la France est devenue en quelques années le pays le plus inégalitaire en matière d'éducation au sein de l'OCDE. La raison ? Le manque d'effectivité des politiques d'éducation prioritaire et les inégalités d'orientation à l'école qui renforcent les différences entre élèves. Ce travail de recherche effectué par des sociologues, des économistes, des didacticiens et des psychologues de diverses nationalités met en cause trente ans de politiques éducatives qui, au lieu de résorber les inégalités, n'ont fait que les exacerber. Le mythe de l'égalité des chances tombe-t-il à l'eau ?

Pour analyser la situation, la sociologue et présidente du CNESCO Nathalie Mons, le professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis et membre de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès Iannis Roder, et la journaliste à France Culture et spécialiste des questions d'éducation Louise Tourret.