La chute de Renzi peut-elle déstabiliser l’Europe ?

Le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, a annoncé tôt ce matin sa démission suite au rejet massif de la réforme constitutionnelle qu'il proposait.

60% d'électeurs ont répondu « non » à ce projet, ce qui illustre selon l'hebdomadaire romain L'Espresso « le gouffre qui s'est creusé, en Italie comme dans le reste de l'Europe, entre le pays et ses élites politique et économique ». Alors que les populistes de La Ligue du Nord et du Mouvement 5 Étoiles ont déjà réclamé des élections anticipées, l'inquiétude grandit quant à l'avenir économique et politique de l'Italie ainsi que sur l'impact de ce résultat sur l'Union européenne. La cohésion de l'Europe est-elle en danger ?

Pour en débattre, Paolo Modugno, enseignant à Sciences Po et spécialiste de la politique italienne, Sylain Kahn, géopolitiste de l'Europe, et Anna Creti, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine.