Le 5 août, le Conseil de sécurité des Nations unies adoptait une septième volée de mesures contre Pyongyang pour ses tirs de missiles intercontinentaux. Les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis se sont intensifiées et les deux chefs d'États se sont livrés à une escalade verbale.

Depuis son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un multiplie les essais nucléaires, renforçant ainsi les capacités balistiques et nucléaires du pays. Le dernier test (daté du 9 septembre 2016) aurait été mené avec une bombe d'une puissance comparable à la bombe américaine Fat Man, larguée sur Nagasaki en 1945.

Dans une telle situation, comment négocier avec le chef du régime nord-coréen et imposer des sanctions au pays ? La Corée du Nord peut-elle provoquer une guerre nucléaire ? Pour en discuter, nous recevons Pierre Grosser, historien à Sciences Po Paris, Antoine Bondaz, chercheur et spécialiste de l'Asie et du Pacifique et Amy Greene, politologue, spécialiste des États-Unis.