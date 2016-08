La démocratie recule-t-elle en Afrique ?

Les Gabonais étaient appelés aux urnes samedi 27 août pour élire leur nouveau président. Les résultats sont attendus aujourd'hui en fin de journée, mais les deux principaux candidats rivaux, Ali Bongo Ondimba, président sortant, et Jean Ping, revendiquent déjà chacun la victoire. Leurs partisans respectifs semblent déjà prêts à en découdre violemment dans la capitale, Libreville. Mais en Afrique centrale, l'alternance politique est rarissime, et le sursaut démocratique observé il y a deux dans presque tout le continent africain semble aujourd'hui bien loin.

Pour analyser la situation, Marie-Roger Biloa, éditorialiste et présidente du groupe Africa International, Vincent Hugeux, grand reporter à L'Express, et Richard Banégas, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Afrique.