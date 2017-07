Cette année, la plateforme admission post-bac (APB) a laissé sur le carreau 87.000 bacheliers qui ne savent toujours pas où ils iront à la rentrée. Pour cause, des filières universitaires saturées qui peinent à accueillir toujours plus d'étudiants et un procédé d'admission qui apparaît comme dépassé.

Avec cette crise inattendue, c'est tout le système d'admission dans l'enseignement supérieur qui est remis en question. Une grande concertation menée par le gouvernement démarre afin de proposer une alternative au « tirage au sort » actuellement en place. Cependant, le gouvernement se garde de prononcer le mot de « sélection », interdite en France pour l'entrée à l'université. Sommes-nous face à une université à bout de souffle ? Cette refonte du gouvernement signe-t-elle la fin de l'université pour tous ?

Pour en débattre, nous recevons Tarek Mahraoui, vice-président du syndicat étudiant FAGE, Marie-Caroline Missir, directrice de la rédaction de L'Etudiant et François Germinet, président de l'université de Cergy-Pontoise.