La France a-t-elle raté le rendez-vous de la reprise ?

En 2016, les conditions semblaient réunies pour un redécollage de l'économie française. Mais en ce début d'année, l'objectif de 1,5 % de croissance affiché par le gouvernement n'a pas été tenu. En effet, la France n'aura pas su profiter d'une conjonction bénéfique soulignée par la classe économique dans son ensemble : celle des taux d'intérêts et des cours du pétrole, qui s'étaient opportunément conjugués à la politique monétaire de la BCE. La France a-t-elle raté le coche de la croissance ?

Pour analyser la situation, l'économiste et directeur de recherche au CNRS, Élie Cohen, l'économiste et porte-parole d'ATTAC, Aurélie Trouvé, et l'économiste et directeur de l'Institut de Haute Finance, Philippe Dessertine.