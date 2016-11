La France doit-elle se rapprocher de la Russie de Poutine ?

Le succès de François Fillon lors de la primaire de droite et du centre pour les présidentielles pose des questions sur les futures relations entre la France et la Russie. On prête en effet à celui qui fut Premier ministre en même temps que Vladimir Poutine, une profonde « amitié géopolitique » avec le président russe. Récemment souligné par les médias, ce questionnement est accompagné par des attentes concernant les relations russo-américaines, alors que Donald Trump, pro-Poutine, vient d'être élu aux États-Unis. Alors que la chancelière allemande Angela Merkel préconisait le mois dernier le durcissement des sanctions de l'Union européenne envers la Russie pour son implication dans le conflit syrien, la France suivra-t-elle l'Allemagne sur cette ligne ?

Pour en débattre, le reporter international au Figaro Renaud Girard, la politologue et spécialiste de la politique étrangère de la Russie Anne de Tinguy, et l'historien et spécialiste des questions russo-ukrainiennes Antoine Arjakovsky.