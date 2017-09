La France doit-elle soutenir l’indépendance du Kurdistan irakien ?

En juin 2017, le président du gouvernement régional du Kurdistan, Massoud Barzani, annonçait que se tiendrait le 25 septembre 2017 un référendum d'indépendance. Malgré les réticences de la quasi-totalité de la communauté internationale, c'est désormais chose faite. Peu de doute subsiste quant au résultat : les 35 millions de Kurdes qui vivent au Moyen-Orient sont aujourd'hui dispersés sur les territoires de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie et aspirent à une même nation. Le premier pas d'un long processus de négociation vers l'indépendance est donc en cours, pour ce peuple apatride en autogestion depuis vingt-cinq ans.

Suivez notre débat qui promet d'être passionnant, avec Franck Cecen, avocat et membre de l'Institut kurde de Paris, Loulouwa Al Rachid, politologue et spécialiste de l'Irak, et le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire auprès de l'ONU.