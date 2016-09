La France "opprime"-t-elle ses musulmans ?

À l'origine de la polémique, une enquête. Celle du New York Times publiée le 2 septembre, qui a recueilli plus de 1.000 témoignages de femmes vivant en Belgique, en France ou au Royaume-Uni.

« Depuis des années, nous supportons les regards et les propos menaçants », « plus personne n'a peur de dire à un musulman : 'rentre chez toi' ».