La France rejette-t-elle ses pauvres ?

La Toussaint marque chaque année l'arrivée du froid, et avec lui le début de la trêve hivernale des expulsions locatives pour 5 mois. Ce sursis permet de mettre en lumière la situation des plus démunis. Cette année, le mouvement ATD Quart Monde invente le terme controversé de « pauvrophobie » pour désigner le rejet des pauvres qui se répandrait chez les élus et de nombreux Français. Qu'en est-il actuellement de la réalité de cette exclusion ?

Pour en débattre, la présidente d'ATD Quart Monde Claire Hédon et l'anthropologue et écrivain Patrick Declerck et le sociologue et spécialiste de la pauvreté et de la précarité Nicolas Duvoux.