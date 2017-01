La gauche est-elle condamnée au déclin ?

Durant la campagne du premier tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire, il a été beaucoup reproché à Manuel Valls d'avoir parlé de « deux gauches irréconciliables ». Et pourtant, les trois débats télévisés de la primaire qui ont eu lieu ces deux dernières semaines ont mis en exergue les contradictions et les tensions qui pèsent aujourd'hui sur le Parti socialiste, mais également sur la gauche toute entière. Et si cette primaire servait plus à régler les comptes du quinquennat qui s'achève qu'à trouver le sauveur de la gauche ?

Pour en parler, le psychanalyste Roland Gori, et le sociologue Jean-Pierre Le Goff.