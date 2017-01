La gauche française est-elle menacée de disparition ?

Divisé entre ces « deux gauches irréconciliables » évoquées par Manuel Valls, le Parti socialiste sort fracturé du quinquennat de François Hollande, et se retrouve désormais pris en étau entre le social-libéral Emmanuel Macron et le champion de la gauche de la gauche Jean-Luc Mélenchon. Malgré la création d'une « Belle alliance populaire », les différents mouvements de gauche semblent en manque de projets alternatifs et communs, et en ces temps d'élections, jettent le doute sur une capacité finale à se rassembler. Pourra-t-on éviter le scénario du pire à gauche ?

Pour en parler, nous recevons l'avocat au barreau de Paris, Jean-Pierre Mignard, et le politologue Thomas Guénolé.