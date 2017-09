La Révolution du Soigner, c'est enfin maintenant !

1 - Parce que la santé, "le plus grand des biens" disait Pasteur, doit passer au premier plan.



2 - Parce que notre système de soins nous concerne tous, est notre affaire à tous.



3 - Parce que le Français veut rester le plus longtemps possible chez lui, en toute sécurité-santé et accomplir sa dernière étape de vie parmi les siens ; c'est un choix individuel et de société !



4 - Parce que, sur le plan sociétal, les nouvelles technologies permettent une santé plus équitable, plus juste.



5 - Parce que, sur le plan économique, le monde industriel de la filière Santé a changé. Il est passé du tout biologique et curatif (représenté par l'industrie pharmaceutique et défendu par son puissant syndicat le LEEM, plus de 200 000 salariés et 50 milliards d'euros) à une nouvelle ère : celle du préventif et du numérique appliqué à la santé, par l'apport des nouvelles technologies. Le secteur des dispositifs médicaux et logiciels représente plus de 5 000 entreprises, environ 20 milliards d'euros, 100 000 salariés. Cette nouvelle situation appelle à une "Révolution du Soigner" capable de répondre au marché du futur : le « Homecare » (30 ans de croissance, 500 milliards d'euros). D'où la nécessité de soutenir une organisation, une Union Syndicale des Industries et Technologies de Santé qui saura embrayer une industrialisation suffisante et intéresser les investisseurs.



6 - Parce qu'il est urgent de mettre en place une gouvernance opérationnelle immédiate, légère, transversale, limitée dans le temps, en partenariat public-privé, avec la FIAT, Force d'Intervention et d'Appui à la Télésanté (voir les propositions de l'ANEMF Association Nationale des Étudiants en Médecine 90.000 étudiants, 37 Facultés)



7 - Parce que ces TIC Technologies de l'Information et de la Communication, abolissent les distances et rapprochent les Hommes, comme le praticien de son patient, elles favorisent une meilleure prise en charge en évitant des transports coûteux, en désengorgeant les urgences des hôpitaux, avec un gain économique évident pour notre pays ! C'est un marché d'avenir pour nos entreprises innovantes qui conjugue notre excellence médicale et notre incomparable capacité d'invention technologique ; cette ambition est à la portée de notre pays : Faisons de la France un leader mondial en E-santé



8 - Parce que les outils de la télémédecine soulagent aussi le personnel de santé : ils permettent de répondre à distance à la question angoissée du patient "Qu'est ce que j'ai ?" et à celle du praticien "Que dois-je faire ?" et permettraient aussi pour éviter les migrations d'aider à soigner, à distance, chez eux, les populations en précarité !



9 - Parce que rien ne remplacera l'examen clinique certes !, mais la télésanté devient indispensable pour rompre l'isolement, retrouver un dialogue humain rassurant même à distance et une continuité de soins et de surveillance, en particulier dans les zones rurales.



10 - Parce que c'est un devoir social et sociétal qui répond à la 3e dimension du Développement Durable : "Santé Solidarité Sécurité". Une Haute Sécurité Santé HS2 doit être établie pour protéger le capital humain, à l'instar du HQE, Haute Qualité Environnementale qui protège le capital de la planète.



Appel au Président de la République !

Monsieur Le Président, Président de tous les Français, lancez un grand chantier Haute Sécurité Santé : un plan quinquennal HS2 à travers tout notre pays. Lancez un plan de construction d'un million de logements en Haute Sécurité Santé et Isolés... (selon la promesse d'un million de logements isolés du candidat Emmanuel Macron !

Le constat : il manque actuellement huit cent mille logements, cela va « booster » notre économie !). Etre soigné et rassuré, rester parmi les siens, c'est le vœu des Français qui ne comprendraient pas de divergences politiques autour de ce sujet qui fait consensus.

Ensemble, avec convivance, réconcilions économie et social autour d'une grande cause nationale.



Ghislaine Alajouanine*MC Institut de France



Prospectiviste (Economiste et Sociologue de l'Innovation, Experte en E-santé,)

Présidente de la Commission Galien (Haut Conseil Français de la Télémédecine/E-Santé). Membre élu Correspondant de l'Institut de France-Académie des Sciences Morales et Politiques.

Derniers ouvrages : Entre nous emoi !, En espoir de cause : Enthousiasmez Vous ! un vent Divin... Plaidoyer pour la Convivance... (Hermann Editeurs)