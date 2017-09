La Russie menace-t-elle l’Union européenne ?

Jeudi, à la frontière de l'Union européenne, l'exercice militaire « Zapad 2017 » a mobilisé les armées de Russie et de Biélorussie. Le Kremlin parle « d'exercices défensifs » et met en avant le chiffre de 12.700 soldats présents. Mais officieusement, le chiffre de 100.000 est avancé. L'Union craint la préparation d'un scénario qui consisterait à encercler les pays Baltes. Car Moscou dispose d'une base navale à Baltiïsk, dans l'enclave de Kaliningrad, située entre la Lituanie et la Pologne.

Les réactions des pays limitrophes ne se sont pas fait attendre. Pour les pays Baltes et la Pologne, il s'agirait de manœuvres visant à « simuler un conflit armé avec l'OTAN », et Paris dénonce « une stratégie d'intimidation de Moscou ». Parallèlement, la Suède mène depuis lundi dernier des exercices avec l'appui de l'OTAN. Elles simulent une opération d'invasion par une puissance étrangère de l'île de Gotland, point stratégique dans la région. La Russie est-elle l'ennemie de l'Union européenne ?

Pour en débattre, nous recevons Cyrille Bret, maître de conférences à Sciences Po, Jean-Sylvestre Mongrenier, spécialiste de la géopolitique de la Russie (Paris VIII) et Barbara Kunz, spécialiste des politiques de sécurité des pays nordiques (Ifri).