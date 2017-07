La Turquie dérive-t-elle vers la dictature ?

Le 15 juillet 2016, des militaires rebelles avaient tenté de renverser le régime islamo-nationaliste et de s'emparer du pouvoir en Turquie. Un an après, le pays commémore ce putsch raté et son président, Recep Tayyip Erdogan, promet « d'arracher la tête de ces traîtres ».

Mais qui sont les traîtres ? Erdogan considère comme « putschiste », « traître » et « terroriste » toute personne qui s'aventure à critiquer le régime. Plus d'une centaine d'intellectuels et de journalistes sont actuellement emprisonnés en Turquie. Entre autres, onze journalistes de Cumhuriyet, quotidien turc de référence, sont en prison. La directrice d'Amnesty International, Idil Eser, ainsi que six autres militants des droits de l'homme ont également été incarcérés dans l'attente de leur procès.

La Turquie est-elle en passe de devenir une dictature ? Pour en discuter, nous recevons Guillaume Perrier, journaliste et spécialiste de la Turquie, Cécile Coudriou, vice-présidente et porte-parole d'Amnesty International et Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste de la Turquie.