Les candidats répondent-ils aux préoccupations des Français ?

Coup dur pour la crédibilité des candidats à la présidentielle : si l'on en croit un sondage paru lundi, 42% des interrogés estiment qu'aucun aspirant président n'aurait un programme convaincant. Le débat télévisé qui réunissait hier les cinq principaux candidats aura-t-il réussi à convaincre ? Les préoccupations des Français sont claires : emploi, protection sociale et pouvoir d'achat arrivent en tête, plaçant ainsi l'économie au cœur de leurs priorités. Les candidats sauront-ils répondre à ces attentes ?

Nous en parlons avec la grand reporter Anne Nivat, le sociologue et spécialiste des inégalités Louis Chauvel, et le politologue et spécialiste de la démocratie participative, Loïc Blondiaux.