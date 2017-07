Les hommes bientôt remplacés par les robots ?

Selon une nouvelle étude dirigée par des experts de l'intelligence artificielle, il ne reste que 45 ans aux humains avant que les facultés des machines ne dépassent les leurs. Peu à peu, les technologies semblent prendre le pas sur l'humain au risque même de le supplanter. Déjà présent dans nos quotidiens, le secteur de l'intelligence artificielle est en pleine expansion grâce aux investissements de plusieurs acteurs : les Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon) et le BAT chinois (Baidu, Alibaba et Tencent).

Mais que se passerait-il si les robots prenaient d'autres décisions que celles des hommes ? Que se passerait-il s'il y avait un conflit d'intérêt entre l'humain et le robot ? Certains scientifiques, comme Joël de Rosnay, nous invitent à « ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle » puisque celle-ci demeure contrôlée.

Pour en discuter, nous recevons Laurence Devillers, professeure et chercheuse en intelligence artificielle, Jean-Gabriel Ganascia, informaticien, philosophe et spécialiste en intelligence artificielle et Laurent Alexandre, chirurgien, entrepreneur, spécialiste du transhumanisme (actionnaire de La Tribune, NDLR).