Recomposition du paysage politique, rejet des « partis traditionnels » et institutions seront au coeur de notre débat.

Profitez d'un autre regard sur cet événement avec Alain de Benoist, écrivain et philosophe, Valérie Igounet, historienne et spécialiste de l'extrême droite, et Frédéric Worms, professeur à l'École normale supérieure.