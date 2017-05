Macron-Le Pen : quelles visions de la famille ?

À l'étude des programmes des deux finalistes de l'élection présidentielle la question de la famille révèle d'importantes oppositions.

Emmanuel Macron dit vouloir protéger les « familles de plus en plus diverses » et promet une augmentation des allocations familiales. Marine Le Pen s'engage «dans une vraie politique nataliste réservée aux familles françaises ». Les politiques familiales des deux candidats sont antagoniques, mais quelles sont véritablement leurs représentations et conceptions de la famille ?

Nous en parlerons avec Irène Théry, sociologue et spécialiste de la famille, Agnès Marion, conseillère régionale FN Auvergne-Rhône-Alpes et Bruno Cautrès, politiste et chercheur au CNRS.