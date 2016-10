Pourquoi les policiers sont dans la rue ?

Au lendemain de la troisième nuit de mobilisation à travers la France, certains policiers appelent déjà à la démission du directeur de la police nationale. Ces rassemblements surviennent suite à l'attaque de quatre agents à Viry-Châtillon le 8 octobre 2016. Alors qu'une rencontre entre Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et deux syndicats de police est prévue ce mercredi à 16h30, un troisième syndicat appelle à manifester à nouveau le 26 octobre prochain. Que revendiquent exactement les policiers ?

Pour en parler, Luc Poignant, délégué du syndicat Unité SGP Police-FO, Christian Mouhanna, sociologue et spécialiste de la police et des institutions judiciaires, et Évelyne Sire-Marin, vice-présidente du Tribunal de Grande Instance à Paris.