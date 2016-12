Massacre à Alep : pourquoi une telle indifférence ?

Le régime syrien est sur le point de remporter une victoire majeure en reprenant la totalité d'Alep, deuxième ville de Syrie. L'ONU, qui s'était déjà alarmée lundi d'« atrocités » commises dans la ville, a annoncé ce mardi qu'au moins 82 civils, dont des enfants, avaient été tués par les forces de Bachar al-Assad. « C'est l'enfer », résume l'organisation des secouristes des Casques Blancs, qui opère dans les quartiers rebelles. Assiégés et affamés, ces quartiers cèdent sous le poids des attaques ennemies, et mettent tristement en lumière la totale impuissance et l'indifférence du reste du monde.

Pour analyser la situation, Jean-Pierre Filiu, professeur d'histoire du Moyen-Orient à Sciences Po, Agnès Levallois, maître de conférences à Sciences Po et spécialiste du monde arabe, et Raphaël Pitti, médecin de guerre.