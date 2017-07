Migrants : comment éviter l'hécatombe en Méditerranée ?

Selon l'Office international des migrations (OIM), plus de 100.000 personnes auraient déjà traversé la Méditerranée depuis janvier 2017 et plus de 2.000 personnes y auraient perdu la vie. Ce taux de mortalité est dû à la dégradation des conditions de départ, avec des embarcations de plus en plus dangereuses. Vendredi dernier, il a été demandé à Rome d'arrêter l'arrivée des migrants sur son sol. Mais l'Italie considère qu'elle fait son devoir et souhaite que toute l'Europe se mobilise pour gérer cette crise migratoire. Comment éviter l'hécatombe en méditerranée ?

Pour en discuter, nous recevons Maryline Baumard, journaliste au Monde, spécialiste des politiques migratoires, Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro et François Gemenne, chercheur à Sciences Po, spécialiste des migrations.