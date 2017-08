Migrants : l’Europe peut-elle sous-traiter la crise à l’Afrique ?

Angela Merkel, Mariano Rajoy, Paolo Gentiloni et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Frederica Mogherini, sont accueillis ce lundi à l'Élysée par le président français. Accompagnés du président tchadien Idriss Deby, du président nigérien Mahamadou Issoufou, et du Premier ministre libyen Fayez Seraj, l'occasion leur sera donnée de revenir sur la mise en place de centres de « tri » par l'OFPRA, qui permettraient à certains migrants d'obtenir l'asile en Europe. Il y a un mois, Emmanuel Macron émettait l'idée de créer des hotspots en Libye, où se concentre l'essentiel des départs de migrants vers l'Italie. Mais la délégation d'une partie du travail sur les flux migratoires à l'Afrique est-elle vraiment la solution ?

Pour en parler, nous recevons Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe de SOS Méditerranée France, Louis Magloire Keumayou, journaliste et président du Club de l'Information Africaine, et Bertrand Badie, professeur de relations internationales à Sciences Po Paris.