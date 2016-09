Mineurs et femmes terroristes : comment les déradicaliser ?

CPIC. Sous cet acronyme, le premier Centre de prévention, d'insertion et de citoyenneté. Implanté à quelques kilomètres de Chinon, en Indre-et-Loire, il accueillera dans un premier temps une dizaine de jeunes volontaires, garçons et filles entre 18 et 31 ans, et jusqu'à 25 pensionnaires.

L'objectif : lutter contre l'endoctrinement islamiste qui conquiert de plus en plus de jeunes, à l'image des trois adolescents de 15 ans en lien avec des terroristes interpellés cette semaine en Île-de-France. Mais aussi des 4 femmes mises en examen suite à la découverte de bonbonnes de gaz dans une voiture non loin de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comment lutter contre l'endoctrinement, à l'heure où plus de 11.000 suspects ont déjà été signalés dans le pays ?

Pour en débattre, Gérald Bronner (La planète des hommes, réenchanter le risque), sociologue, Rachid Benzine (La république, l'église et l'islam. Une révolution française), islamologue et Amélie Chelly, chercheure à l'EHESS, spécialiste de l'islam politique.