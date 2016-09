Nicolas Sarkozy rattrapé, mais pas encore éliminé

Voici donc la relance ... attendue de la série Sarko et la justice. Véritable saison ou épisode teaser ? On ne le saura pas avant un mois, probablement cependant avant les 2 tours de la primaire des républicains. Nicolas Sarkozy rattrapé ou pas par la Justice, c'est assurément un mauvais coup pour la campagne à peine officiellement lancée de l'ex tenant du titre présidentiel. Il y a là un nouveau paramètre très négatif à intégrer dans l'équation de la campagne pour l'équipe de Nicolas Sarkozy. On devine déjà les axes narratifs de la riposte : complot, victimisation, harcèlement par le pouvoir socialiste,...

Il s'agit aussi d'une matière paradoxale mais bien vivante qui peut nourrir la mobilisation des supporters et fidèles de Nicolas Sarkozy, et engager par solidarité victimaire d'autres membres de la famille incertains dans la perspective du premier tour de la primaire.

No comment...

C'est à coup sûr une matière qui semble gêner ses concurrents directs. Tous sauf François Fillon sont figés dans un no comment très prudent, on pourrait dire inquiet. Il est très difficile de tirer sur un membre de sa propre famille. Cette affaire, ses tenants et aboutissants étaient connus de nombreux des membres. Beaucoup savaient et peu vont attaquer. Ceux qui vont ou devraient le faire sont celles et ceux qui vont tenter de remonter sur le podium à la faveur d'une demande en nettoyage de la maison commune. Ils vont exiger un nouveau départ ! Ils ont paradoxalement peu de chances d'être entendus à ce stade tant la primaire, malgré des sondages pour l'instant défavorables, semble maîtrisée par Nicolas Sarkozy et son équipe. On pourrait même parler de contrôle. Présidence, investitures législatives délivrées 6 mois plus tôt qu'à l'accoutumée, infrastructure électorale programmée ... noyau dur de fidèles qui lui assure une base électorale dans la famille plus stable que pour les autres candidats, audience médiatique supérieure ... Tout semble réuni pour qu'il l'emporte même si les juges d'instruction le renvoyait devant une chambre correctionnelle.

Une séquence décisive

L'enjeu est ailleurs ou plutôt après : c'est le très stratégique premier tour de l'élection présidentielle de 2017 qui se joue dans cette affaire. La procédure de renvoi, même seulement actée, serait pratiquement rédhibitoire et condamnerait à l'échec la future campagne de Nicolas Sarkozy sur la totalité du corps électoral cette fois. Il perdrait à coup sur la qualification au second tour que ce soit face à François Hollande ou tout autre candidat venu des gauches.

Même dans une société troublée, en perte de repères, ballotée, peut être prête à pardonner dans l'espoir d'une rédemption utile et efficace, le soupçon de tricherie qui viendrait s'ajouter à la collection impressionnante d'affaires qui menacent le leader républicain l'emporterait avec l'eau du premier tour.

Se joue donc une séquence décisive pour lui, ses concurrents à la primaire et surtout pour ses vrais adversaires potentiels pour le premier tour et le second tour de la future présidentielle : François Hollande et Marine le Pen. A moins que d'ici avril 2017 d'autres affaires ne surgissent des placards ou tiroirs de la justice ...

*Membre de la SEAP, Society of European Affairs Professionals