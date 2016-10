Où va l'économie française  ?

« Et pourtant, elle tourne », aurait dit Galilée. De même, on peut soutenir que l'économie française ne se porte pas mal du tout.

Le PIB français per capita - la meilleure ou la moins imparfaite mesure du niveau de vie - se situe dans la moyenne des 34 pays de l'OCDE. La productivité du travail, définie comme le PIB par travailleur ou par heure travaillée, est plus élevée en France qu'en Angleterre : avec 15% moins de travailleurs qu'en Angleterre, lesquels passent moins de temps au travail, l'économie française produit tout autant.

Fabrice Cavarretta, professeur à l'ESSEC, soutient que « Oui ! la France est un paradis pour entrepreneurs », titre de son livre récent. Non seulement l'État aide-t-il les entrepreneurs, mais démarrer une entreprise en France est plus facile qu'aux USA, soutient Cavarretta, qui cite un indice de la Banque mondiale.

Evaluation un peu trop complaisante

Cette évaluation est un peu trop complaisante. Elle ne tient pas compte des données sur l'évolution de l'économie française. Il faut notamment consulter à ce sujet une série de travaux scientifiques réalisés par Gilbert Cette, un économiste à la Banque de France et à l'Université Aix-Marseille, en collaboration avec plusieurs de ses collègues (Antonin Bergeaud, Jacques Mairesse, Rémy Lecat, et Jimmy Lopez).

Entre 1950 et 1975 (ce qui correspond à peu près aux « Trente glorieuses »), l'écart entre le PIB per capita en France et aux USA est passé de 47% à 17%. Mais, depuis, l'écart s'est lentement creusé et atteint 27% en 2012 (le PIB per capita est 27% moins élevé en France qu'aux USA). La croissance économique française marque le pas. En termes de PIB per capita, elle est à peu près nulle depuis le milieu de la décennie 2000. Les taux de croissance économique ont ralenti dans l'ensemble du monde industrialisés depuis les années soixante-dix, mais le phénomène a été particulièrement marqué en France.

Les travaux de Cette et ses collègues permettent d'isoler les principaux facteurs de cette évolution. Ils distinguent les effets de la productivité du travail, d'une part, et ceux de la productivité du capital (machines, équipements, etc.) et du progrès technologique, d'autre part. Si un calcul simple (comme plus haut) suggère une forte productivité des travailleurs français, c'est en partie une illusion créée par la forte productivité du capital (bâtiments, usines, machines, etc.) et par le progrès technologique.

L'impact atténué du progrès technique

Entre 1974 et 1995, les incitations perverses des programmes sociaux - notamment l'assurance chômage et la diminution de l'âge de la retraite - ainsi que la réduction réglementaire du temps de travail (les 39 heures) expliquent le ralentissement de la croissance économique en France en comparaison des USA. Depuis 1995, le principal facteur de la faible performance de l'économie française se trouverait plutôt dans l'impact atténué du progrès technique (toujours relativement aux États-Unis).

La France n'est certes pas un enfer pour les entrepreneurs, mais elle ne soutient pas la comparaison avec les USA. L'indice invoqué par Cavarretta n'est qu'une composante d'un indice plus général (« Ease of Doing Business »). Selon cet indice général, les USA se classent au septième rang et la France au vingt-septième (sur 189 pays).

La vision complaisante de l'économie française néglige également la situation du marché du travail. Le travail, bien sûr, n'est pas le but de la vie : dans la perspective économique habituelle, on travaille pour consommer (y compris du loisir) et non pas l'inverse. Mais les contraintes réglementaires qui empêchent des individus de travailler et de gagner autant qu'ils le voudraient constituent une négation des préférences individuelles et entraînent donc une réduction de l'efficacité économique.

Certains individus sont forcés de consommer du loisir

Le problème, bien connu des économistes, est que la réglementation du marché du travail en réduit la flexibilité. Certains individus sont forcés de consommer du loisir : ce sont les chômeurs, à temps plein ou à temps partiel.

L'inflexibilité du marché du travail en France engendre des taux de chômage qui ne sont pas inconnus en Europe mais qui contrastent fortement avec la situation dans les pays les moins réglementés. Avec ses 10,4% de chômeurs (en 2015), la France a un taux de chômage de quelque 50% plus élevé que dans l'ensemble de l'OCDE et du double du taux américain. Presque la moitié des chômeurs français le sont depuis plus d'un an, en comparaison de moins du cinquième aux USA. L'inflexibilité du marché du travail frappe surtout les jeunes (15-24 ans), qui font face à un taux de chômage de quelque 25% en comparaison de 15% au Royaume-Uni, 12% aux USA, et 9% en Suisse.

Un autre effet de la réglementation du marché du travail a été de le scinder en deux : d'un côté, les insiders, qui jouissent d'un emploi permanent ; de l'autre, les outsiders, qui doivent se contenter de contrats à durée limitée. Comme le fardeau réglementaire des emplois permanents est trop lourd, les entreprises préfèrent embaucher des outsiders. La moitié des jeunes sont relégués dans cette catégorie. En France, on a un emploi bien protégé, mais encore faut-il en trouver un.

Moins réglementée et dirigiste que ne le croit l'Américain typique

Les gouvernements qui essaient de libérer le marché du travail se heurtent à ce que Michel Crozier appelait « la société bloquée ».

Certes, la France est moins réglementée et dirigiste que ne le croit l'Américain typique. De la même manière, l'économie américaine est plus réglementée que ne l'imagine le Français moyen. Cela étant, le vieux dirigisme français, observé par Tocqueville ou Crozier, rend difficile l'adaptation de l'économie française au choc technologique et à la faible croissance mondiale. Sans un vigoureux coup de barre, la situation ne s'améliorera pas, bien au contraire.

(*) Son dernier ouvrage publié en France est "Une crise peut en cacher une autre" (Les Belles Lettres, 2010). Email : [email protected].

Cet article s'inspire de « France : The end of the road again ? », publié dans la dernière livraison de la revue américaine Regulation.