Philippines : le président Duterte est-il dangereux ?

Depuis son arrivée au pouvoir depuis juin 2016, le président philippin Rodrigo Duterte mène une lutte antidrogue sanglante dans son pays qui aurait déjà fait plus de 3 000 victimes ciblées par des services de police omnipotents. Il débute aujourd'hui un séjour en Chine pour y rencontrer son homologue, après avoir dénoncé « l'hypocrisie des États-Unis et de l'Union européenne », et envisage également un rapprochement avec la Russie. En agissant de la sorte, Duterte met-il en péril ses propres citoyens ainsi que l'équilibre régional ?

Pour en parler, Harold Thibault, journaliste au Monde et spécialiste de l'Asie, Bertrand Badie, professeur de relations internationales à Sciences Po Paris, et Thierry Aube, géopoliticien au CERI et spécialiste de l'Asie du Sud-Est.