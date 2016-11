"Plaidoyer pour une nouvelle Europe" (Jean-Marie Cavada)

LA TRIBUNE - Les dangers qui menacent la pérennité même de l'Europe sont innombrables...

JEAN-MARIE CAVADA - La couardise de la nation et des dirigeants, ou l'aveuglement, peuvent faire de l'Europe une terre de chocs culturels. Notre Union n'a pas uniquement produit des bienfaits économiques. Elle a aussi érigé en règles communes de la maison Europe une civilisation de tolérance, de respect des libertés individuelles et collectives très enviées dans le monde. Mais la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et c'est dans les difficultés, les agressions partisanes, devant les crimes racistes ou les appels à l'intolérance, que l'on voit les défenseurs de la civilisation ou les collaborateurs de la barbarie. Si l'intolérance n'est pas pourchassée, nous serons submergés. Et d'abord par nous-mêmes.

L'avenir est-il écrit ?

Non. Il se peut que sous l'influence de dirigeants démagogues, des pays préfèrent tenir le serment d'un repli supposé protecteur à l'intérieur des frontières nationales, plutôt que d'appeler à un effort de redressement, avec son cortège de sacrifices, qui est l'apanage des hommes et femmes d'État. Bien sûr, on ne sait pas vers quel côté le choix des peuples peut basculer. Dans les crises graves, gouvernements et élus doivent prendre la tête du cortège et s'exposer pour le bien commun.

Aujourd'hui, en Europe, plusieurs nations sont tentées de rentrer le bec sous les plumes, pour ne pas regarder en face la menace d'un déclin si nous laissons faire. Défendre plus d'Europe est indispensable. Pas par théologie, mais parce que nos petits pays seront rapidement colonisés par l'économie des puissances nouvelles. L'Europe souffre de trop d'années d'inertie politique, à quelques exceptions près. Le moment est venu de consolider des pouvoirs communautaires, et de « mouiller sa chemise » pour faire la pédagogie de l'effort et de l'avenir, plutôt que de s'abriter dans les casemates du populisme.

Articuler respect des souverainetés nationales et nécessité de gouvernance performante relève de l'illusion...

L'Europe doit se doter d'un pouvoir politique régalien, comme tout continent qui prétend jouer un rôle mondial. L'Europe ne doit pas être synonyme d'uniformisation ; il ne faut pas retirer aux pays membres leurs singularités et ce qui, dans les modes de vie, fonde leur identité, leur personnalité et leur richesse. Les Américains de Californie, du Texas ou du Massachusetts ne sont pas exactement les mêmes, car l'histoire, la culture, les mentalités diffèrent d'un État à l'autre. Ces distinctions, le système fédéral les intègre et les articule opportunément aux domaines d'envergure et d'enjeu supranationaux décidés à Washington. L'Europe doit épouser un fonctionnement comparable : des règles communes pour l'essentiel, l'autonomie pour le reste.

Propos recueillis par Denis Lafay

_______

