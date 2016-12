Pollution : sommes-nous condamnés à étouffer ?

C'est le plus long et le plus intense pic de pollution hivernal depuis dix ans. À Paris le seuil d'alerte - 80 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air - a été franchi pour le troisième jour consécutif. Mais les habitants de la capitale ne sont pas les seuls à étouffer : Avignon, Rouen, Grenoble, les vallées alpines, et plus généralement l'Europe de l'Ouest sont impactés par ce phénomène nocif pour la santé.

Conversion du parc automobile, réduction des émissions liées aux activités industrielles et au chauffage au bois, développement de modes de transport alternatifs ou encore la très controversée circulation alternée, de quels leviers dispose la France pour clarifier son air ? Comment concilier politiques socio-urbanistes justes et réduction de la pollution ?

Pour en débattre, Isabelle Coll, chimiste et physicienne de l'atmosphère, Olivier Blond, président de l'association Respire et Bernard Darniche, président de l'association Citoyens de la route.