Pour débloquer l'économie française, il faut Fillon

Un vent nouveau d'une force inouïe se lève et va traverser l'économie mondiale. Jamais depuis la guerre, de telles forces de mutation n'ont été à l'œuvre et elles vont contraindre les entreprises à une transformation extrêmement rapide et profonde. Ces forces sont les réseaux sociaux, le digital, le Big Data, l'Internet des objets et de l'énergie, l'impression 3D, l'Intelligence artificielle etc, qui vont changer absolument, radicalement la façon dont nous consommons, nous nous soignons, voyageons, étudions, produisons, vivons tout simplement. C'est ce que l'on peut appeler la troisième révolution industrielle. La première s'est construite sur le charbon, la deuxième sur l'électricité et celle-ci sur la donnée. Et tout ceci va se mettre en place dans les dix ans qui viennent.

Utilisation totalement intuitive des produits

Pour les entreprises, au-delà de la théorie, cela signifie que tous leurs atouts patiemment construits en dizaines d'années : circuits de distribution, partenariats, usines, produits phares, infrastructures, brevets etc, deviennent obsolètes en quelques mois et mutent en poids morts, les empêchant de se transformer, alors même que des starts-up ultra véloces attaquent leurs marchés, proposant des solutions moins chères, plus souples et plus attrayantes. Fini les produits compliqués et leurs notices d'utilisation illisibles. Tout est basé sur la "user experience" qui permet un accès universel et une utilisation totalement intuitive et pratique.

Airbnb, Amazon, Blockchain... multiples disruptions

En 5 ans, Airbnb a pris 30% de parts de marché aux hôtels parisiens sans construire un seul immeuble, et a tout simplement réinventé le tourisme. Amazon met en danger la rente de Carrefour ou Auchan, en livrant en quelques heures n'importe quel produit chez vous. Compte Nickel attaque le monopole des banques et ouvre des milliers de comptes chaque mois pour un coût divisé par dix. Harvard distribue des cours en ligne pour 350 dollars à des dizaines de milliers d'élèves de part le monde et remet en cause totalement l'intérêt des universités régionales. La technologie Blockchain à l'origine du Bitcoin, monnaie virtuelle, va permettre de supprimer tous les intermédiaires, comme les notaires par exemple, en traçant de façon inviolable les transactions dans le cloud. Elle est déjà utilisé par le Ghana pour gérer son cadastre.

Les capteurs embarqués dans votre véhicule donneront aux constructeurs automobiles la visibilité sur votre conduite et leur permettra de vous assurer bien mieux que les assureurs d'aujourd'hui. Avant de vous conduire de façons autonome !

Chacun aura très rapidement sur son toit assez de panneaux photovoltaïques pour subvenir à ses besoins d'énergie, ce qui remettra complètement en cause les moyens actuels de productions.

La valeur apportée aux consommateurs par tous ces nouveaux services est incontestable et c'est pour cela que la vague ne s'arrêtera pas.

Les grandes entreprises en danger de mort si elles ne s'adaptent pas

De grandes entreprises, leaders mondiaux dans tous les domaines : distribution, énergie, banque, hôtellerie, éducation, assurance, sont en danger de mort rapide si elles ne se réinventent pas pour s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais ce vent extrêmement puissant va permettre aux acteurs historiques, et pas seulement au nouveaux venus, qui sauront profiter de ces nouvelles opportunités, d'accélérer considérablement leur développement en s'imposant comme les leaders de ce nouveau monde. Pour cela la vitesse d'exécution est absolument essentielle.

Malheureusement actuellement, tout en France est réuni pour empêcher ces transformations. Le poids des impôts et taxes rognent les marges et donc les capacités d'investir et d'innover. Le droit du travail, basé sur une culture de défiance, bloque les mutations des salariés, et la législation et la puissance des syndicats politisés brident les réorganisations rapides.

Entreprises françaises à la peine

A la tête de Devoteam qui emploie 4000 consultants plongés dans les transformations de toutes les grandes entreprises européennes, nous constatons à quel point les sociétés françaises sont à la peine comparées à leurs concurrents européens. Après avoir complètement raté l'opportunité de la mondialisation pour des raisons de peurs culturelles et de politiques économiques erronées : 35 h, coût du travail, rigidité administrative etc, nous nous apprêtons à refaire la même erreur, par aveuglement ou lâcheté, avec cette fois des conséquences encore plus graves sur l'emploi et les comptes publics, compte tenu de la puissance du tsunami qui s'annonce.

Une prise de conscience urgente de la part des politiques

Il est donc absolument essentiel que les politiques prennent conscience de ce qui se prépare et repense le cadre économique rapidement et profondément. Sans nier l'évidence d'un besoin vital d'Europe lorsqu'il s'agit de négocier face aux blocs chinois, américains, indiens.

Et si l'idée d'un homme providentiel est un concept totalement immature, il est néanmoins indispensable que le prochain président de la République et son gouvernement soit choisi à l'aune de cette réalité. Aujourd'hui seuls deux hommes politiques de premier plan semblent avoir pris la mesure de ce qui se dessine : Emanuel Macron et Francois Fillon.

Emanuel Macron a suffisamment travaillé dans le privé pour comprendre réellement ce qu'est la vie d'une entreprise. Il a pour lui de ne pas être dogmatique, d'être intelligent, d'avoir compris le " phénomène starts-up " et surtout d'avoir très largement aidé la gauche de gouvernement à quitter ses oripeaux de lutte des classes anti-entreprises d'un autre âge.

Mais seul Francois Fillon a un programme détaillé, chiffré, une longue expérience gouvernementale et surtout, surtout, un groupe parlementaire cohérent pour voter le programme dont nous avons un besoin vital. Il est le seul qui a réellement détaillé une vision économique qui "désétatise" le pays et qui nous redonnera l'agilité, quand tous les autres responsables politiques restent prisonniers d'une culture keynésienne étatiste d'après-guerre qui bloque les mutations et crée le chômage de masse que nous subissons aujourd'hui. La France doit prendre la mesure de ce qui se passe et faire les efforts nécessaires pour rester le beau pays que nous aimons.

Par Stanislas de Bentzmann, CEO de Devoteam et ancien président de Croissance Plus