Pourquoi l'Arctique est-elle au centre de toutes les convoitises ?

Le réchauffement climatique change la face de l'Arctique. Le paysage révèle de nouvelles voies pour traverser ce continent du froid qui attire de plus en plus de touristes. Mais cette terre suscite également des intérêts plus pécuniaires. En veut pour preuve la décision de Barack Obama d'interdire tout nouveau forage au large de l'Alaska. Quelles sont les raisons de l'émergence de ce nouvel Eldorado polaire ?

Pour parler de la géopolitique de l'Arctique, Jean-Louis Étienne, explorateur, Célia Gautier, porte-parole du Réseau Action Climat et Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.